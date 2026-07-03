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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (616) Renault entzog sich einer Kontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Freitag (03.07.2026) entzog sich der Fahrer eines Renault einer Verkehrskontrolle im Nürnberger Westen. Bei seiner Flucht verursachte der 31-Jährige mehrere Verkehrsunfälle und erlitt leichte Verletzungen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West wollte gegen 02:45 Uhr den Fahrer eines blauen Renault Mégane in der Wiesentalstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch das Anhaltesignal und flüchtete vor der Polizei. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, welche sich durch das angrenzende Wohngebiet erstreckte. Auf seiner Flucht beschädigte der Mann insgesamt acht geparkte Fahrzeuge im Bereich der Wiesentalstraße und der Wilhelm-Marx-Straße. Schließlich kam er zum Stehen, als er in der Wiesentalstraße gegen einen geparkten VW Golf fuhr. Der 31-jährige deutsche Staatsangehörige verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Zudem fiel ein Schnelltest auf Betäubungsmittel positiv auf Amphetamin aus. Die Polizisten ließen bei dem 31-Jährigen eine Blutentnahme durchführen.

Von den acht beschädigten Fahrzeugen waren zwei nicht mehr fahrbereit und mussten, ebenso wie der Renault Mégane, abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 50.000 Euro.

Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Unfallflucht strafrechtlich verantworten.

Die Verkehrspolizei Nürnberg führt die weiteren Ermittlungen und bittet Verkehrsteilnehmer, die die Fahrt beobachtet haben oder durch den Renault geschädigt wurden, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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