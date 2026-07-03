Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (617) Rucksack geraubt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (02.07.2025) schlugen Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt einen Mann zu Boden und raubten dessen Rucksack. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:00 Uhr teilte ein Passant der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass er soeben einen verletzten Mann in der Grünanlage vor dem Kartäusertor antraf, welcher Hilfe benötigte. Einer alarmierten Streifenbesatzung erklärte der alkoholisierte 44-Jährige (israelischer Staatsbürger), dass er soeben von einer sechsköpfigen Personengruppe zu Boden geschlagen worden sei. Hierbei sollen die Unbekannten auch mit Füßen auf ihn eingetreten und schließlich den Rucksack geraubt haben.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Den Rucksack des 44-Jährigen fanden Beamte kurze Zeit später unweit des Tatorts auf. Aus dem Rucksack entwendeten die Unbekannten Bargeld und persönliche Dokumente des Mannes.

Bei der unbekannten Personengruppe handelt es sich um fünf Männer und eine Frau im geschätzten Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Zwei der Personen sollen augenscheinlich afrikanischer und die weiteren vier Personen von arabischer Abstammung gewesen sein. Alle Personen hätten sportliche Kleidung getragen.

Der 44-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich, sodass eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus notwendig war.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

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