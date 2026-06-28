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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (599) Einbruch in Werkstatt - Zeugenaufruf

Feuchtwangen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (25./26.06.2026) brach ein unbekannter Täter in eine Werkstatt in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 16:00 Uhr (Do) und 05:00 Uhr (Fr) gewaltsam in die Räumlichkeiten der Inklusionswerkstätte im Esbacher Weg ein. Im Gebäude entstand durch die Aufbrüche von Mobiliar und eines Tresors erheblicher Sachschaden, der sich auf insgesamt mehrere tausend Euro summieren dürfte. Letztlich erbeutete der unbekannte Täter nach aktuellem Ermittlungsstand einen geringen Bargeldbetrag.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach sicherten am Tatort Spuren. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Esbacher Wegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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