Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (542) Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein Mann soll am Montagvormittag in der U-Bahn-Linie U1 mit einer Schusswaffe hantiert haben. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Am Montag (01.06.2026) gegen 10.15 Uhr meldeten Zeugen der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei einen Mann in der U-Bahn-Linie U1, der mit einer Schusswaffe hantiert haben soll.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie weiterer Nürnberger Dienststellen fahndeten nach dem Mann. Eine Streife der Verkehrspolizei Nürnberg erkannte den Tatverdächtigen an der Bushaltestelle Frankenzentrum und nahm ihn aufgrund des zunächst bestehenden Verdachts einer Straftat vorläufig fest. Tatsächlich führte der Mann eine Spielzeugpistole mit sich.

Wegen akuter psychischer Auffälligkeiten brachten die Beamten den 40-jährigen Ukrainer in eine Fachklinik. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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