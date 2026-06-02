Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (541) Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Fürth (ots)

An einer Tankstelle in der Nürnberger Straße in Fürth kam es am Montagabend nach einem Ladendiebstahl zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Streifen rückten an und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Am Montag (01.06.2026) gegen 22.00 Uhr machten zwei Zeugen (47 und 51 Jahre alt, beide bosnische Staatsangehörige) den Tankwart einer Tankstelle in der Nürnberger Straße auf einen Ladendiebstahl im Verkaufsraum aufmerksam.

Vor der Tankstelle sprachen die beiden den 18-jährigen slowenischen Tatverdächtigen an, woraufhin ein Streit entbrannte. Bei der Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen, dessen Familie, den beiden Zeugen und dem Tankwart bedrohten und attackierten sich die Beteiligten gegenseitig.

Aufgrund eines Hinweises auf Waffen im ersten Notruf fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth und das Unterstützungskommando (USK) an den Einsatzort. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Hinweise auf den Einsatz von Waffen ergaben sich nicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen unter anderem wegen Ladendiebstahls, Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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