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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (539) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 01.06.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (01.06.2026) fanden in Nürnberg mehrere sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.

Ab 18:30 Uhr versammelten sich in der Spitze rund 50 Teilnehmer unter dem Titel "Für die Wahrung der Versammlungs- und Pressefreiheit" am Jakobsplatz. Im unmittelbaren Umfeld begannen zeitgleich mehrere angemeldete Gegenproteste, an denen in Summe etwa 150 Personen teilnahmen. Um die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander zu trennen, setzte die Polizei an mehreren Örtlichkeiten Sperrgitter ein.

Im Anschluss an die Auftaktkundgebung starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Aufzug durch Innenstadt und Himpfelshof. Während des Aufzugs bildeten kleinere Gruppen des Gegenprotests an mehreren Örtlichkeiten Sitzblockaden, die zumeist umlaufen werden konnten. In einem Fall war dies nicht möglich, weshalb die als Versammlung gewertete Aktion seitens der Einsatzleitung beschränkt werden musste. Die Teilnehmer wurden in diesem Zusammenhang mehrfach aufgefordert, die Wegstrecke freizumachen und an einer nahegelegenen Örtlichkeit den Protest fortzuführen. Dieser Aufforderung kamen die Personen nicht nach, weshalb einige letztlich durch Polizeibeamte beiseite getragen werden mussten. Im Anschluss leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungen ein.

Gegen 21:10 Uhr war das Versammlungsgeschehen beendet. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu den geltend gemachten Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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