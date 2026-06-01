Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (538) 22-Jähriger bei Frontalzusammenstoß mit Falschfahrerin schwer verletzt

Seukendorf (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag (01.06.2026) bei einem Frontalzusammenstoß mit einer Falschfahrerin auf der B 8 bei Seukendorf (Lkrs. Fürth) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau (deutsch) mit ihrem Pkw die Südwesttangente im Bereich der Erddeponie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei stieß ihr Mercedes (SUV) frontal mit dem entgegenkommenden VW Touran eines 22-jährigen Mannes zusammen, der ordnungsgemäß in Richtung Fürth unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 66-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter hinzugezogen und das von der Frau geführte Fahrzeug sichergestellt.

Die Südwesttangente wurde zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg/Fürth gesperrt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell