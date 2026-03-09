PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (222) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 09.03.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (11.03.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete den ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.

Auf dem Hallplatz versammelten sich ab 18:30 Uhr rund 70 Teilnehmer unter dem Titel "Für Demokratie, Meinungs- und Versammlungsfreiheit". Im unmittelbaren Umfeld dieser Örtlichkeit fanden sich mehrere angemeldete Gegenproteste ein, an denen sich insgesamt etwa 130 Personen beteiligten. Um die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander zu trennen, setzte die Polizei auf dem Hallplatz Sperrgitter ein.

Im Anschluss an die Auftaktkundgebung starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Aufzug durch die Innenstadt. Dies führte dazu, dass sich auch die in unterschiedlichen Versammlungen organisierten Gegendemonstranten auf dieser Strecke sowie auf einer alternativen Route durch die Innenstadt in Bewegung setzten. Entlang der Aufzugsstrecke bildeten kleinere Gruppen von Gegendemonstranten wiederholt Sitzblockaden, die jeweils umlaufen werden konnten.

Die Einsatzkräfte der Polizei gewährleisteten einen insgesamt ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens. Größere Störungen wurden im Verlauf des Einsatzes nicht registriert. Entlang der Aufzugsstrecke richtete die Polizei zeitweise Verkehrssperren ein. Insbesondere im Bereich des Frauentorgrabens kam es hierdurch zu entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

