Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (939) Mann mit Messer verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (29.09.2025) verletzte ein Unbekannter einen 23-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 23-Jährige befand sich gegen 18:20 Uhr zusammen mit einem Begleiter am Spittlertorzwinger. Im Bereich des Stadtgrabens geriet er aus noch unbekannter Ursache mit einem Mann aus einer größeren Personengruppe in Streit. Nach einem kurzen Streitgespräch zog der Unbekannte ein Messer und verletzte den 23-Jährigen im Bereich des Kopfes und an der Hand. Anschließend ergriff er die Flucht.

Ein Passant verständigte die Polizei per Notruf mit seinem Mobiltelefon. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Der 23-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Eine lebensgefährliche Verletzung konnte ausgeschlossen werden. Das Opfer konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112 6115 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

