POL-MFR: (1271) Mann bedrohte Polizeibeamte mit Schusswaffe - Festnahme und Unterbringung in Fachklinik

Neuendettelsau (ots) - Zwei 15-Jährige stehen im Verdacht, am Dienstagabend (31.10.2023) in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) eine Israel-Flagge beschädigt zu haben. Die Polizei nahm die Jugendlichen in Gewahrsam. Ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Birkenhofstraße hatte an seinem Balkon eine Israel-Fahne angebracht. Gegen 18:45 Uhr betraten zwei ...

mehr