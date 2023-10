Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle an den Hauptbahnhöfen Darmstadt und Frankfurt

Darmstadt/Frankfurt am Main (ots)

An den Hauptbahnhöfen Darmstadt und Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Mittwoch insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt. In Darmstadt war es ein 20-jähriger wohnsitzloser Mann der gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaften Konstanz und Rottweil hatten gegen den jungen Mann wegen Diebstahl und Betrug Haftbefehle erwirkt. Im Frankfurter Hauptbahnhof ging den Beamten ein 47-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann ins Netz. Der wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Beide wurde nach ihrer Verhaftung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell