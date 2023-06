Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (724) Brand in einem Waldstück am Waldkrankenhaus

Fürth (ots)

Am Mittwochmorgen (21.06.2023) geriet Unterstand für Baumstämme in einem Waldstück nahe dem Waldkrankenhaus in Fürth in Vollbrand. Die Flammen schlugen bis zu 20 Meter in die Höhe - verletzt wurde niemand.

Gegen 01:40 Uhr meldete ein Anwohnen den Brand der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits ein etwa 150 Quadratmeter großer Unterstand und einige umstehende Bäume in Flammen. Der Unterstand wurde vollständig zerstört.

Der Brand konnte durch den Einsatz der Berufsfeuerwehr Fürth sowie den Freiwilligen Feuerwehren Zirndorf, Weiherhof und Sack gelöscht und ein weiteres Übergreifen verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 -3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Bernd Groß

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell