POL-MFR: (723) Zeugenaufruf nach Fahrzeugdiebstahl in Nürnberg

Möhrendorf (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag (19.06.2023) auf Dienstag (20.06.2023) gleich zwei hochwertige Autos in Möhrendorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr stahlen die unbekannten Täter sowohl einen in der Schulstraße abgestellten Audi SQ 5 mit dem amtlichen Kennzeichen ERH-LV 123 im Wert von ca. 35.000 EUR als auch ...

mehr