POL-MFR: (1154) Spiegelglatte Fahrbahn führte auf der BAB 9 zu Unfällen mit zahlreichen Beteiligten - Unfallbeteiligter verstorben

Lauf a.d. Pegnitz (ots)

Wie mit den Meldungen 1148 und 1149 berichtet, ereigneten sich am Abend des 17.09.2022 auf der A9 im Bereich Hormersdorf auf Grund Hagels und daraus resultierender Fahrbahnglätte mehrere Unfälle. Hierbei wurde ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Der Mann erlag mittlerweile im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer eines Abschleppfahrzeugs war an der Unfallstelle ausgestiegen um Hilfe zu leisten. Hierbei erfasste ihn ein Pkw und schleuderte ihn mehrere Meter durch die Luft. Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hier erlag er am 18.09.2022 seinen schweren Verletzungen.

