Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen nördlich des Bodensees

Ravensburg / Friedrichshafen (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen konnten im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen am vergangenen Wochenende am Bahnhof Ravensburg und im Stadtgebiet Friedrichshafen zwei Haftbefehle vollstrecken.

Am frühen Samstagmorgen (30. April 2022) stellte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Ravensburg einen deutschen Staatsangehörigen fest, der per Fahndungsausschreibung gesucht wurde. Das Amtsgericht Ravensburg hatte den 22-Jährigen im Mai 2020 unter anderem wegen Beleidigung verurteilt. Weil er sich auf die Ladung zum Strafantritt nicht fristgerecht gestellt hatte, erließ das Amtsgericht kürzlich einen Haftbefehl. Nun sitzt der junge Mann zur Verbüßung seiner Einheitsjugendstrafe von acht Monaten in der Justizvollzugsanstalt.

Bei der zweiten Festnahme handelte es sich um einen polnischen Staatsangehörigen, der am Sonntagmittag (1. Mai 2022) im Stadtgebiet Friedrichshafen kontrolliert wurde. Die Staatsanwaltschaft Aurich hatte den 26-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben, weil das Amtsgericht Leer den Mann wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 677 Euro verurteilt hatte. Durch die Zahlung der ausstehenden Summe konnte er die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

