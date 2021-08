POL-MFR: (1105) Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Mittelfranken

In der Freitagnacht (06.08.2021) wollten Polizeibeamte den Fahrer eines Pkw in der Nürnberger Innenstadt kontrollieren, da er Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete. Der Fahrer flüchtete jedoch und konnte erst nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt werden.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wollten in der Freitagnacht gegen 01:45 Uhr den Fahrer eines Pkw in der Grasersgasse anhalten und kontrollieren. Zuvor war der Fahrer Schlangenlinien gefahren und hatte eine rote Ampel missachtet.

Der 19-jährige Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Hierbei beging er erneut zahlreiche Verstöße gegen die Verkehrsregeln. Bei der Flucht nutzte er sogar mehrfach die Gegenfahrbahn.

Zunächst fuhr er über die Rothenburger Straße auf die BAB 73 in Richtung Fürth. Anschließend verließ er die Autobahn wieder an der Anschlussstelle Nürnberg/Fürth. In der Schnieglinger Straße musste der 19-Jährige schließlich verkehrsbedingt anhalten. In dieser Situation gelang es den Polizeibeamten, den Fahrer aus dem Fahrzeug zu verbringen und festzunehmen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Fahrzeug stellten die Polizeibeamten sicher. Ob der Pkw berechtigt genutzt wurde, ist momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zu Schaden kam bei dem Vorfall nach bisherigem Sachstand niemand.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitet nun gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten. Personen, die durch das Fahrverhalten des 19-Jährigen gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-6115 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

