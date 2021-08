Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1104) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am kommenden Wochenende - Berichtigung der Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Die in der Pressemeldung 1092 vom 04.08.2021 angekündigte Sportveranstaltung findet am Sonntag den 08.08.2021 statt. In der Ursprungsmeldung wurde die Veranstaltung für Samstag angekündigt.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Marc Siegl/n

