Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1103) Social Media - Aktuell kursierendes Video

Mittelfranken (ots)

Am Donnerstag (05.08.2021) erreichten das Social-Media Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken zahlreiche Hinweise auf ein in Social-Media Kanälen verbreitetes Video. Der im Video gezeigte Vorfall aus dem Jahr 2020 ist bei der Polizei bekannt und bereits zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet.

Das Social-Media Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken erreichten am Donnerstag zahlreiche Hinweise von Usern auf ein in Social-Media Kanälen kursierendes Video, in welchem unter anderem Beleidigungen zum Nachteil einer Frau zu sehen sind.

Die mittelfränkische Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnte das Video zeitnah einem Vorfall aus dem Jahr 2020 im Landkreis Nürnberger Land zugeordnet werden.

Eine aktuelle Gefährdungssituation für die im Video zu sehende Frau und deren Kinder konnte somit ausgeschlossen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem besagten Vorfall sind bereits abgeschlossen und liegen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zu Prüfung vor.

Weitere Auskünfte zu diesem Fall an Medienvertretende erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin als Hauptabteilungsleiterin Gabriels- Gorsolke, unter der Telefonnummer 09 11 321 - 27 80.

Markus Baumann/n

