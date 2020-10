Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1585) Holzhütte abgebrannt

FeuchtwangenFeuchtwangen (ots)

In der vergangenen Nacht (29./30.10.2020) brach aus noch ungeklärter Ursache in einer Holzhütte in Aurach ein Feuer aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Hütte im Ortsteil Gindelbach, die hauptsächlich als Jugendtreff genutzt wird, stand kurz vor Mitternacht im Vollbrand. Nach Zeugenaussagen war gestern noch eine Feier im Gange, wobei der letzte der Feiernden die Hütte gegen 22:00 Uhr verlassen habe.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Hütte vollkommen ausbrannte. Der Schaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rainer Seebauer/n

