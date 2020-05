Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (716) Großbrand in landwirtschaftlichem Anwesen

Ansbach (ots)

Am Samstagnachmittag (30.05.2020) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Großbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Lehrberg (Lkrs. Ansbach). Mehrere Tausend Truthähne verendeten in den Flammen.

Gegen 14:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung ein, dass der Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens im Lehrberger Ortsteil Brünst brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Halle bereits in Vollbrand. Die sofort alarmierten Feuerwehren aller umliegenden Gemeinden nahmen unverzüglich die Brandbekämpfung auf, konnten jedoch aufgrund des Windes das Übergreifen des Feuers auf eine Stallung mit Truthähnen nicht verhindern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verendeten mehrere Tausend Truthähne aufgrund des Brandgeschehens. Circa 1000 Puten konnten aus dem Stall gerettet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1 Million Euro geschätzt. Personen kamen bislang nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache.

Die umliegenden Feuerwehren sind derzeit mit circa 150 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die frühen Sonntagmorgenstunden andauern. In diesem Zusammenhang kommt es im Bereich des Ortsteils Brünst zu Verkehrssperrungen. Bitte beachten Sie die Weisungen der Einsatzkräfte. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell