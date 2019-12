Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1779) Mit falschem Fünfziger bezahlt und festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.12.2019) versuchte ein Gast (21) in einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt die Zeche mit einem falschen Fünfziger zu bezahlen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen und seinen Begleiter (21) vorläufig fest.

Als es ans Zahlen ging, gab der Gast der Barkeeperin der Diskothek einen fünfzig Euro Schein. Diese prüfte den Geldschein mit einem entsprechenden Prüfstift und erkannte dadurch die Fälschung. Der Begleiter des mutmaßlichen Falschgeldverbreiters riss der Barkeeperin den Schein aus der Hand. Ein Zeuge (34) hinderten die beiden bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht. Vor Ort wurde noch ein Bündel mit weiteren gefälschten Fünfzig Euro Scheinen aufgefunden.

Bei der Durchsuchung des von dem Duo genutzten Hotelzimmers stellten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken einen weiteren falschen Fünfziger sicher. Die beiden 21-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell