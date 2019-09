Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1257) Auftaktveranstaltung zum ersten Schultag - Einladung an Medienvertreter

Nürnberg (ots)

Am 10.09.2019 startet das neue Schuljahr in Bayern. Zum Beginn lädt die Nürnberger Polizei in Kooperation mit der Stadt Nürnberg zur Auftaktveranstaltung in der Dr.-Theo-Schöller-Schule Medienvertreter zu einem Fototermin ein.

In der Grundschule an der Schnieglinger Straße werden am kommenden Dienstag 88 ABC-Schützen eingeschult. Nach einem Beitrag durch die Schule sowie der Aufführung eines Stücks der Verkehrspuppenbühne der Nürnberger Polizei wird Herr Bürgermeister Gsell sowie der Leiter des Verkehrssachgebietes des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Herr Polizeidirektor Meier, den Einschulungskindern gelbe Leuchtwesten übergeben.

Der Fototermin für die Presse ist um 09:45 Uhr.

Bert Rauenbusch / mc

