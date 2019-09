Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1254) Diebstahl vereitelt - Tatverdächtiger festgenommen

Fürth (ots)

Gestern Nachmittag (05.09.2019) scheiterte in einem Betrieb im Fürther Stadtteil Eigenes Heim der Diebstahl einer Geldkassette. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ein 54-Jähriger hielt sich nach bisherigem Kenntnisstand wohl unberechtigt in dem Betrieb in der Vacher Straße auf. Als ein Mitarbeiter bemerkte, dass er sich an einer Geldkassette zu schaffen machte, sprach er ihn an. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Sofort verständigte Beamte der PI Fürth nahmen den Beschuldigten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen noch in der Nähe des Tatortes fest. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eingeleitet.

Bert Rauenbusch / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell