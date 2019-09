Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1252) 69-jährige Helga H. aus Nordhausen/Thüringen konnte angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg / Nordhausen (ots)

Die seit Dienstag (03.09.2019) aus Nordhausen in Thüringen vermisste Helga H. wurde in Eichsfeld (Thüringen)angetroffen und befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Zunächst war vermutet worden, dass sich die Seniorin möglicherweise im Raum Nürnberg aufhalten könnte. Weitere Auskünfte erteilt die

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx / Michael Petzold

