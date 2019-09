Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1253) 30-Jähriger belästigt Mädchen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.09.2019) belästigte ein 30-jähriger Mann zwei Mädchen am Nürnberger Volksfest. Er konnte vor Ort festgenommen werden.

Der 30-Jährige berührte zwei Mädchen, welche sich zusammen mit Erziehungsberechtigten am Volksfest befanden, beim Vorbeigehen unvermittelt in unsittlicher Weise. Die Mädchen sprachen kurz darauf eine in der Nähe befindliche Streife der Volksfestwache an. Die Beamten konnten den 30-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Im Verlauf der Festnahme fanden die Beamten noch ein Tütchen mit einer Kräutermischung auf. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell