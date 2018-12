POL-MFR: (1837) Rabiater Ladendieb leistete erheblichen Widerstand

Nürnberg (ots) - Rund ein halbes Dutzend Polizeibeamte musste sich gestern Nachmittag (10.12.2018) mit einem 48-jährigen Ladendieb beschäftigen. Der Rabauke schlug während der Sachbearbeitung auf mehrere Beamte ein.

Der 48-jährige Mann entwendete gegen 14:00 Uhr aus einer Tankstelle in der Münchener Straße eine Flasche Mineralwasser und wurde dabei beobachtet. Die Polizei wurde verständigt.

Schon kurz nach Eintreffen der Beamten wurde der Mann aggressiv. Er verweigerte jegliche Kooperation, so dass sich weitere Maßnahmen (z.B. Personalienfeststellung) sehr schwierig gestalteten. Am Ende musste er mit unmittelbarem Zwang ins Dienstfahrzeug gebracht werden.

Als die Streife im Hof der Dienststelle ankam, versuchte der mutmaßliche Dieb die Flucht. Dies konnte aber verhindert werden. Auch hierbei widersetzte er sich zunächst. Er entwickelte so hohe Aggressivität, dass die Beamten Pfefferspray und Fesselung anwenden mussten. Als er dann nach längerem Hin und Her letztlich in eine Haftzelle getragen werden musste, konnte die Sachbearbeitung fortgesetzt werden.

Drei Beamte erlitten Handverletzungen, blieben aber dienstfähig. Der Beschuldigte wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt.

Bert Rauenbusch/n

