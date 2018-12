POL-MFR: (1835) Übler Scherz am Geldautomat - Polizei ermittelt

Gunzenhausen (ots) - Gestern Abend (10.12.18) erlaubte sich ein unbekannter Mann einen äußerst üblen Scherz mit einem 61-Jährigen. Die Kripo ermittelt.

Gegen 18:20 Uhr hatte der 61-Jährige einige hundert Euro vom Geldautomaten seiner Bank in Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) abgehoben, als ihn plötzlich ein maskierter Unbekannter mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe des Geldes forderte. Das Opfer übergab das Geld und der Täter flüchtete.

Nach einigen Metern drehte der mutmaßliche Räuber um, nahm die Maske ab und gab das Geld dem 61-Jährigen zurück mit der Begründung, alles wäre nur Spaß gewesen für eine Art versteckte Kamera. Daraufhin rannte der Unbekannte davon. Der 61-Jährige erlitt einen leichten Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 - 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sportliche Figur, kurze Haare mit Geheimratsecken; er war bekleidet mit langer Hose und grüner Bomberjacke.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. Außerdem möge sich der mutmaßliche Räuber bei der Kripo melden und den genauen Sachverhalt erläutern.

Rainer Seebauer

