POL-MFR: (1834) Zeugensuche nach Einbruchsversuch

Ansbach (ots) - Unbekannte hatten am vergangenen Samstag (08.12.18) versucht, in ein Einfamilienhaus in Sachsen bei Ansbach einzudringen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 14:20 Uhr und 18:45 Uhr hatten unbekannte Einbrecher versucht, die Terrassentür zu dem Einfamilienhaus in der Urlesstraße aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der oder die Täter flüchteten, ohne ins Haus gelangt zu sein, hinterließen aber einige hundert Euro Schaden an der beschädigten Terrassentür.

Die Ansbacher Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

