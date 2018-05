Moers (ots) - In der Zeit von Dienstag, 00.30 Uhr bis 08.15 Uhr, sägten Unbekannte ein Stück aus einem Fensterrahmen und verschafften sich so Zutritt zu einem Haus an der Straße Am Burgfeld. Zuvor hatten sie bereits versucht, über ein Kellerfenster in das Gebäude zu gelangen. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Schubladen und entwendeten Bargeld, Porzellan und Telefone.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

