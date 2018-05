Dinslaken (ots) - Am ersten Mai gegen 07.10 Uhr meldete ein 46-jähriger Mann aus Voerde einen qualmenden Pkw, der an der Weseler Straße / Hedwigstraße parkte. Der blaue VW Polo stand auf einem Parkplatz vor einer Gaststätte. Am Pkw entstand Totalschaden. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug sicher. Da die Brandursache bislang unklar ist, übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

