POL-WES: Dinslaken - Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Dinslaken (ots) - Am ersten Mai gegen 03.35 Uhr kam es in einer Discothek an der Thyssenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nachdem der 26-jährige Rädelsführer aus Dinslaken die eingesetzten Polizeibeamten während der Anzeigenaufnahme massiv beleidigte und ihnen sowie ihren Familien drohte, mischte sich zudem noch seine Freundin ein. Die 22-jährige Dinslakenerin versuchte, die Polizisten zu schlagen.

Als sie in Gewahrsam genommen werden sollte, versuchte sie, einen der Beamten zu beißen.

Das Pärchen verbrachte die Nacht in der Zelle. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren.

