POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - (clk.) Unbekannte Täter sind gestern, Dienstag, 14.11.2017, zwischen 16:45 Uhr und 19:40 Uhr in Hildesheim, Ortsteil Himmelstür, Benterkamp, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Über die rückwärtige Gebäudeseite gelangten die Einbrecher auf den Terrassenbereich. Hier hebelten sie die Terrassentür auf, so dass sie danach ins Haus einsteigen konnten. Die Täter durchsuchten die Räume und Behältnisse. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten, die im genannten Tatzeitraum außer Haus waren, fehlen Schmuck und Bargeld. Eine genauere Schadensübersicht steht den Geschädigten nicht zur Verfügung. Da die Straße Benterkamp in einem geschlossenen Wohngebiet liegt, hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei unter Telefon 05121-939115 mitgeteilt werden.

Polizeiinspektion Hildesheim

