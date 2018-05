POL-WES: Wesel - Einbruch in leerstehende Werkstatt

Wesel (ots) - Unbekannte Täter sind gestern oder vorgestern in eine ehemalige Werkstatt an der Schillwiese in Wesel eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Die Täter öffneten mehrere Spinde und Türen im Inneren, wobei die Räume zum großen Teil leer stehen. Vor einigen Tagen war schon einmal in das Gebäude eingebrochen worden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

