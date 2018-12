POL-MFR: (1836) Versuchter Gaststätteneinbruch scheint geklärt

Nürnberg (ots) - Der Einbruch in eine Gaststätte vom 19.12.2013 scheint geklärt. Die Kripo Nürnberg ermittelte anhand eines Fingerabdrucks einen 27-jährigen Tatverdächtigen.

Ein damals unbekannter Täter hebelte ein Fenster der Gaststätte am Vogelsgarten in Nürnberg auf und drang so in das Gebäude ein. Da allerdings die Zugangstür zum Lokal nochmals gesichert war, scheiterte der Einbrecher. Er richtete aber einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro an.

Die Spurensicherungsarbeit am Tatort hat sich nun ausgezahlt. Ein Fingerabdruck konnte nun dem 27-jährigen Osteuropäer zugeordnet werden. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts, weshalb nach ihm gefahndet wird.

