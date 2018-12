POL-MFR: (1804) Brand in einer Fürther Schule - Tatverdächtigen ermittelt

Fürth (ots) - Wie bereits mehrfach berichtet (Meldungen 1747 v. 27.11.2018 und 1766 v. 30.11.2018), brach am 27.11.2018 in der Ausweichunterkunft einer Schule ein Feuer aus. Der Rettungsdienst musste etliche Schüler und Lehrer wegen Rauchgasvergiftungen behandeln, teilweise auch in Krankenhäuser zur ärztlichen Behandlung fahren.

Bereits kurze Zeit nach den Löscharbeiten übernahmen die Spezialisten des Fürther Fachkommissariats für Branddelikte die Ermittlungen in der Schule in der Kapellenstraße. Die Spurenlage ergab, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war.

Die intensiven Ermittlungen führten nun auf die Spur eines Tatverdächtigen. Ein 18-jähriger Schüler legte nach eingehender Vernehmung vor den Beamten ein umfangreiches Geständnis ab. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

