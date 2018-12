POL-MFR: (1803) Unbekannter brach in Wendelstein ein - Zeugen gesucht

Schwabach (ots) - Gestern (05.12.2018) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Wendelstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte gelangte zwischen 09:15 Uhr und 19:15 Uhr über die Terrassentür in das Haus am Reichswald. Anschließend entwendete er aus dem Anwesen ein Tablet. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Zeugen können Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Reichswald unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei melden.

