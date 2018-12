POL-MFR: (1800) Einbruch in Schwarzenbruck - Zeugenaufruf

Altdorf (ots) - Im Laufe der vergangenen Woche (30.11. - 05.12.2018) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher drangen zwischen 17:00 Uhr (Fr) und 08:30 Uhr (Mi) in Abwesenheit der Bewohner in das Einfamilienhaus in der Hubertusstraße ein. Hierbei beschädigten sie die Terrassentür. Der Entwendungsschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei Schwabach übernahm die Tatortarbeit. Zeugen, die in der vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen in der Hubertusstraße machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer des Hinweistelefons lautet 0911 2112-3333.

