POL-MFR: (1798) Wohnungsbrand in Fürth

Fürth (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (06.12.2018) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Fürth zu einem Wohnungsbrand. Ca. ein Dutzend Personen erlitten Verletzungen durch Rauchgasintoxikation.

Gegen 02:00 Uhr teilte die Integrierte Leitstelle der Einsatzzentrale mit, dass es in einer Erdgeschosswohnung in der Leyher Straße in Fürth brennen soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen sichtbar aus einem Fenster im Erdgeschoss.

Die Feuerwehr Fürth war mit einem Großaufgebot vor Ort und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. Mehrere Personen mussten durch den Einsatz der Drehleiter gerettet werden. Eingesetzte Streifen der Polizeiinspektion Fürth führten u. a. Verkehrsmaßnahmen durch. Für die Einsatzdauer musste die Unterführung in der Jakobinenstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. 11 Personen erlitten Verletzungen durch Rauchgasintoxikation und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Acht Personen kamen vorsorglich zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte erste Ermittlungen vor Ort durch. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Sachbearbeitung übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Wolfgang Prehl /gh

