Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ Mofafahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde ein 29-jährige Mofafahrer am Sonntag (27.02.22). Gegen 15 Uhr befuhr er die Südstraße in Herbern in Richtung Bernhardstraße. Vor ihm befand sich ein 75-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen. Als der Mofafahrer sich dem vor ihm befindenden Auto näherkam, versuchte er abzubremsen. Dieses war ihm aus noch nicht geklärten Gründen nicht möglich.

Weil der 29-Jährige ein Auffahren auf das Auto verhindern wollte, versuchte er, zwischen einem am Fahrbahnrand geparkten Auto und dem Fahrzeug des 75-Jährigen hindurchzufahren. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle, sodass er mit seinem Mofa das geparkte Auto touchierte und anschließend mit dem Fahrzeug des Lüdinghausers kollidierte. Mit einem Rettungswagen kam der 29-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell