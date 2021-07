Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Cappenberger Straße/Münzautomat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Durch das Aufbrechen eines Münzautomaten an der Cappenberger Straße haben Unbekannte eine geringe Bargeldsumme erbeutet. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Dienstag (27.07.21) und 14.30 Uhr am Donnerstag (29.07.21). Den Münzautomaten der Waschanlage aufzubrechen, gelang den Unbekannten jedoch nicht. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell