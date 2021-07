Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Container aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Die Tür eines Bürocontainers des Wertstoffhofes haben Unbekannte aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Mittwoch (28.07.21) und 7.50 Uhr am Donnerstag (29.07.21). Ob etwas getohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell