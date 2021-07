Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Emkum/Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (22.07.21) in ein Haus in der Seppenrader Bauerschaft Emkum eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 20.20 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete drei Personen, die er wie folgt beschreibt: Zwei der drei Personen sind: - Zwischen 16- und 18 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß und schlank Die dritte Person ist: - Zwischen 30- und 35 Jahre alt - Kräftigere Statur Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell