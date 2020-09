Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: ROADPOL Safety Days - Bilanz der Verkehrskontrollen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (16. September 2020) beteiligte sich die Polizei Krefeld an den ROADPOL Safety Days. In der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr kontrollierten Beamte im gesamten Stadtgebiet zum Thema 'Ablenkung im Straßenverkehr'.

Denn: Immer noch passieren zu viele Unfälle, weil Fahrer abgelenkt sind. Blicken Sie bei Tempo 50 eine Sekunde lang auf Ihr Handy, fahren Sie 15 Meter im Blindflug.

Hier unsere Bilanz: Es wurden 229 Fahrzeuge kontrolliert. Davon bedienten 55 Autofahrer, sechs Lkw-Fahrer und acht Fahrradfahrer ein Handy während der Fahrt. (432)

