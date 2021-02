Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/Brauner Hyundai i30 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (30.1.21) einen braunen Hyundai i30 beschädigt. Der Wagen stand zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Daruper Straße in Nottuln. Der Verursacher fuhr weg und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Zeugen melden sich bitte unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen.

