POL-COE: Lüdinghausen, Kirchstraße/ Feuer im Friseursalon: Polizei geht von Brandstiftung aus

Coesfeld (ots)

Die Polizei geht bei einem Feuer in einem Lüdinghauser Friseursalon auf der Kirchstraße von Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen. Gegen 21.55 Uhr hatten Passanten am Freitagabend (29.01.21) Rauch in dem Fachwerkhaus entdeckt.

Wer am Freitag zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr in der Lüdinghauser Innenstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen (02591/7930) oder in Coesfeld (02541/140).

