Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Freitag, 04.12.2020, 10.38 Uhr, befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Haltern am See mit seinem Auto die Eversumer Straße in Olfen in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Bereich der Eversumer Straße 31 a versuchte er, einen vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger zu überholen und stieß dabei mit dem Wagen eines 66 Jahre alten Mannes aus Olfen zusammen, der ihm entgegenkam. Der Mann aus Haltern verblieb unverletzt, seine 31 Jahre alter Beifahrerin wurde allerdings durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann aus Olfen wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41 Jahre alte Mann aus Haltern nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sein benutztes Auto war nicht zugelassen. Nach ersten Erkenntnissen gehörte das an dem Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Eine entsprechende Blutprobe wurde durch die Polizeibeamten angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Eversumer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

