Mindestens neun Mal haben unbekannte Betrüger gestern (26.10.2020) in Senden versucht, mit der Masche des "falschen Polizeibeamten", Bürger am Telefon zu betrügen. Dabei ist es zum Glück nicht zu einem finanziellen Schaden gekommen.

Weil es leider immer wieder zu verschiedensten Betrugsversuchen am Telefon kommt, hier noch mal einige Hinweise:

Besonders dreist ist die Tatsache, dass die Täter in der Lage sind, über ausländische Telefonanbieter jede beliebige Nummer im Display des Angerufenen einzublenden - auch die 110. Falls Sie in Ihrem Display die Rufnummer 110 ggf. mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in ihrem Display. Beenden Sie ein solches Gespräch sofort! Auflegen ist nicht unhöflich! Sollten Sie so einen oder ähnlichen Anruf bekommen, informieren Sie die Polizei! Reden Sie mit Bekannten und Verwandten über diese Masche und sensibilisieren Sie sie!

