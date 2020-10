Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Erlenweg

Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher in ein Büro-/Geschäftsgebäude am Erlenweg. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Büros und Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen. Durch ein Fenster verließen die Unbekannten anschließend die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell