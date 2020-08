Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/Junge bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein neunjähriger Radfahrer aus Dülmen ist bei einem Unfall am Samstagabend (8.8.20) schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Bochum befuhr gegen 21.35 Uhr die Münsterstraße in Richtung Buldern. Beim Überqueren der Kreuzung Bergfeldstraße/Kreuzweg kollidierte er mit dem Jungen. Dieser war mit einem Fahrrad zunächst auf dem Fahrradstreifen der Linksabbiegerspur aus Fahrtrichtung Münster kommend unterwegs. Beim Erreichen der kreuzenden Fußgängerfurt bog er nach links ab und kreuzte die Gegenfahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Neunjährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell