Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Südallee

Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem LKW zog sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein 78-jähriger Ascheberger schwere Verletzungen zu. Ein 22-jähriger Ibbenbürener befuhr mit seinem Lkw die Südallee. An einer Querungshilfe beasichtigte der Pedelecfahrer die Südalle zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Pedelecfahrer kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pedelecfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell